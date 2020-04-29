По сообщению службы спасения, 30 апреля в ЗКО ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 23 градуса тепла, ночью +12 В Атырау ясная погода без осадков. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до 22 градусов выше нуля, ночью +11. В Актау переменная облачность, днем +23, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.