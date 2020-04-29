Иллюстративное фото из архива "МГ" Департаментом экономических расследований по ЗКО расследуется уголовное дело по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". - Уголовное дело было заведено на основании заявления обманутого гражданина. Руковододство ювелирного салона «B2B Jewelry» в социальной сети Instagram и мессенджере WhatsApp, под предлогом вложения денежных средств в «сертификаты» номиналом от 15000 тенге на изделия, обещали доход 364 процента в год. Заявителем было вложено 45 000 тенге. Однако условия вложений денежных средств, согласно которому заявитель должен получать еженедельное вознаграждение в размере 7% от стоимости сертификата, не было выполнено, тем самым, руководство ювелирного салона «B2B Jewelry» обманным путем завладело деньгами суммой 45 000 тенге,- сообщили в департаменте экономических расследований ЗКО. Следует, отметить, что главной задачей пирамиды является вовлечение новых участников. Как правило, учредитель пирамиды, накопив значительную сумму, прекращает выплаты и исчезает со всеми деньгами. - Если вы стали жертвой такой деятельности ювелирного салона «B2B Jewelry» просим обратиться в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области по телефону доверия +7(7112)53-84-27, - обратились к жителям ЗКО в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.