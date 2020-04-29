Кроме этого, разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дачникам - участки, детям - площадки: что позволяет послабление карантина в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 апреля, под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено очередное заседание государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. Государственная комиссия, рассмотрев предложения акимов регионов, а также позицию министерства здравоохранения, приняла ряд решений: 1. Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4 мая возобновят работу во всех регионах:
  • непродовольственные магазины площадью до 500 кв.м до 17:00 (все виды);
  • фотосалоны, цветочные киоски;
  • парикмахерские (по записи);
  • медицинские центры (по записи);
  • стоматологические клиники (по записи);
  • компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы;
  • микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты;
  • компании информационно-коммуникационных технологий.
2. С 4 мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице. 3. Принято решение о возобновлении с 4 мая авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне. Акиматам регионов поручено принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится. На заседании госкомиссии также были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в условиях ЧП, проведения внешнеторговых операций и др. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3079, вылечились 774 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. По Западно-Казахстанской области помощь в размере 42500 тенге получили более 133 тысяч граждан или 20% жителей области. Еще около 14 тысяч жителей получат помощь из фонда Birgemiz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.