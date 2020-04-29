На 29 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них в г. Нур-Султан- 4, в г. Шымкент - 5, в Мангистауской области - 1, в Карагандинской области - 3, в Алматинской области - 8, в Жамбылской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 3. Всего в стране подтверждено 3 105 случаев, из них: в Алматы - 926, в Нур-Султане - 616, в Кызылординской области - 187, в г. Шымкент - 189, в Карагандинской области - 142, в Атырауской области - 131, в ЗКО - 130, в Туркестанской области - 124, в Павлодарской области - 122, в Алматинской области - 122, в Жамбылской области - 116, в Акмолинской области - 98, в Актюбинской области - 65, в Костанайской области - 45, в Мангистауской области - 45, в СКО - 30, в ВКО - 17. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 апреля вылечились 774 человека, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.