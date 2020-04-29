Как следует из рассылки, субъекты предпринимательства возобновят работу с 4 мая.  Рассылку о В мессенджере WhatsApp рассылают информацию о возобновлении деятельности субъектов предпринимательства в регионах с 4 мая. Из рассылки следует, что с 4 мая в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях возобновят работу непродовольственные магазины, магазины бытовой техники, зоомагазины, салоны красоты, страховые и микрофинансовые организации, адвокаты, нотариусы и риэлторы. Корреспонденты "МГ" обратились за комментариями в пресс-службу акимата. - В соответствии с поручением президента РК и Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения Оперативным штабом ЗКО принято решение о расширении перечня разрешенных видов деятельности и смягчении режима карантина с 28 апреля 2020 года. В перспективе смягчение карантинного режима будет проходить поэтапно. Послабления также ожидаются с 4 мая текущего года, о чем будет сообщено дополнительно, - ответили в акимате, добавив, что открытие указанных в рассылке субъектов будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в регионе. Напомним, указом президента Казахстана режим ЧП в стране продлили до 11 мая. Однако Госкомиссия сделала послабление режима ЧП и с 28 апреля в Уральске начал ходить общественный транспорт, а с 28 апреля дачникам разрешили выезжать на свои участки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.