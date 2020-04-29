С 28 апреля в городе начали ходить дачные автобусы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ежегодно пассажирские автобусы начинают ездить в садоводческие товарищества, расположенные в городе с 15 апреля, однако в этом году в связи с установленным режимом ЧП и карантином свою работу они возобновили маршруты только с 28 апреля. В акимате Уральска сообщили, что всего будет 10 дачных маршрутов. Ездить они будут по следующему расписанию: Расписание дачных маршрутов в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  