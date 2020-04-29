Ежегодно пассажирские автобусы начинают ездить в садоводческие товарищества, расположенные в городе с 15 апреля, однако в этом году в связи с установленным режимом ЧП и карантином свою работу они возобновили маршруты только с 28 апреля. В акимате Уральска сообщили, что всего будет 10 дачных маршрутов. Ездить они будут по следующему расписанию:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.