Предприятия могут работать с 28 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Главный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев постановил продлить карантин до 11 мая, но при этом разрешил работать некоторым предприятиям:
1) промышленные предприятия;
2) компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;
3) компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения;
4) автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт бытовой и оргтехники;
5) банки второго уровня с допуском 50% от штатной численности;
6) нотариальные услуги;
7) объекты общественного питания с услугой на вынос и доставкой с режимом работы до 21-00 часов;
8) отделения ЦОНов исключительно для обслуживания бизнеса;
9) магазины сельскохозяйственной техники, инвентаря, удобрений и семян.
Стоит отметить, что возобновление работы предприятий допускается при соблюдении следующих санитарно-эпидемиологических требований:
1) максимальный перевод на удаленный режим работы персонала, не участвующего в технологическом процессе и оказании услуг;
2) усиление мер безопасности в части исключения возможности проникновения посторонних лиц на объект;
3) проверка работников на наличие симптомов респираторных заболеваний для исключения допуска к работе лиц с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими КВИ (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) – изоляция и немедленный вызов скорой помощи;
4) обязательное наличие медицинского пункта с изолятором на средних и крупных предприятиях, постоянное присутствие медперсонала для обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены;
5) проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;
6) использование масок или респираторов в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;
7) наличие антисептиков на рабочих местах, неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте (на средних и крупных предприятиях: закрепление ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств);
8) максимальное использование автоматизации технологических процессов для внедрения бесконтактной работы на объекте;
9) наличие разрывов между постоянными рабочими местами не менее 2 метров;
10) исключение работы участков с большим скоплением работников (при возможности пересмотреть технологию рабочего процесса);
11) влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в смену с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
12) бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замена фильтров, дезинфекция воздуховодов), обеспечить соблюдение режима проветривания;
13) запрет приема пищи на рабочем месте;
14) организация приема пищи и отдыха в зонах приема пищи и отдыха по графику, исключающая одновременный прием пищи и скопление работников с разных производственных участков. При возможности не исключается доставка еды в зоны приема пищи (столовые) при цехах/участках с обеспечением всех необходимых санитарных норм;
15) соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не более 2-х рабочих за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за столами, рассчитанными для не более 4 посадочных мест;
16) использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и удалением;
17) при использовании многоразовой посуды – обработка посуды в специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов, либо ручным способом при той же температуре с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого использования.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3063, вылечились 774 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая
.
