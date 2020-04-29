Предприятия могут работать с 28 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау на рабочего упала труба. Мужчина погиб на месте Фото из архива "МГ" Главный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев постановил продлить карантин до 11 мая, но при этом разрешил работать некоторым предприятиям: 1) промышленные предприятия; 2) компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины; 3) компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения; 4) автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт бытовой и оргтехники; 5) банки второго уровня с допуском 50% от штатной численности; 6) нотариальные услуги; 7) объекты общественного питания с услугой на вынос и доставкой с режимом работы до 21-00 часов; 8) отделения ЦОНов исключительно для обслуживания бизнеса; 9) магазины сельскохозяйственной техники, инвентаря, удобрений и семян. Стоит отметить, что возобновление работы предприятий допускается при соблюдении следующих санитарно-эпидемиологических требований: 1) максимальный перевод на удаленный режим работы персонала, не участвующего в технологическом процессе и оказании услуг; 2) усиление мер безопасности в части исключения возможности проникновения посторонних лиц на объект; 3) проверка работников на наличие симптомов респираторных заболеваний для исключения допуска к работе лиц с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими КВИ (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) – изоляция и немедленный вызов скорой помощи; 4) обязательное наличие медицинского пункта с изолятором на средних и крупных предприятиях, постоянное присутствие медперсонала для обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены; 5) проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения; 6) использование масок или респираторов в течение рабочего дня с условием их своевременной смены; 7) наличие антисептиков на рабочих местах, неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте (на средних и крупных предприятиях: закрепление ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств); 8) максимальное использование автоматизации технологических процессов для внедрения бесконтактной работы на объекте; 9) наличие разрывов между постоянными рабочими местами не менее 2 метров; 10) исключение работы участков с большим скоплением работников (при возможности пересмотреть технологию рабочего процесса); 11) влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в смену с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы); 12) бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замена фильтров, дезинфекция воздуховодов), обеспечить соблюдение режима проветривания; 13) запрет приема пищи на рабочем месте; 14) организация приема пищи и отдыха в зонах приема пищи и отдыха по графику, исключающая одновременный прием пищи и скопление работников с разных производственных участков. При возможности не исключается доставка еды в зоны приема пищи (столовые) при цехах/участках с обеспечением всех необходимых санитарных норм; 15) соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не более 2-х рабочих за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за столами, рассчитанными для не более 4 посадочных мест; 16) использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и удалением; 17) при использовании многоразовой посуды – обработка посуды в специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов, либо ручным способом при той же температуре с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого использования. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3063, вылечились 774 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлилидо 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.