Приближается третий месяц весны, а вместе с ним и всеми любимые майские праздники. В этом году они будут проходить не в самое благополучное время. Весь мир борется с новой инфекцией, количество заражённых с каждым днем увеличивается, почти во всех странах объявлен режим карантина. Казахстан не исключение, и в этом году День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и 75-летие Великой Победы будут праздноваться не так масштабно, как в предыдущие годы.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении особо подчеркнул, что несмотря на режим чрезвычайного положения в стране ни один ветеран не останется без внимания. Он поручил акимам оказать материальную помощь всем ветеранам войны и тыла. При этом президент подчеркнул, что казахстанцам "майские праздники придётся отмечать дома".
Ольга Овчарова
День победы без шествия "Бессмертного полка"
Для многих казахстанцев майские праздники, безусловно, многое значат, ведь практически в каждой семье есть предки, которые участвовали в Великой Отечественной войне, труженики тыла либо узники концлагерей. Но в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекцией в области отменили широко масштабное празднование столь знаменательного праздника, не будет шествия "Бессмертного полка", гала-концерта на площади, традиционной солдатской каши в городском парке.
Сейчас в области проживают 62 участника Великой Отечественной войны, 48 из которых живут в Уральске, 14 ветеранов проживают в районах области. Кроме этого, в регионе насчитываются 5 831 ветеран тыла.
Внучка участницы войны Ольга Зубкова говорит, что относится с пониманием к тому, что в этом году пришлось ограничить торжественные мероприятия.
– Наша бабушка Ольга Овчарова родилась 24 июня 1923 года, а в апреле 1942 года была мобилизована в Уральский ГВК. Обучилась в Московской школе радиотелеграфистов. В январе 1943 года поступила на службу в 136-ой отдельный полк связи, в марте 1944 бабушку направили в 155 отдельный полк связи, а в июне 1944 года - в восьмой полк. В июне 1945 года была уволена в запас. Мы всегда гордились тем, что наша бабушка участвовала в войне, прошла ее от начала до конца. К сожалению, в феврале 2006 года ее не стало, она не дожила до 75-летия Великой Победы. Для нас этот день очень важен, когда бабушка была жива, мы всегда приходили к ней в гости, поздравляли ее. Да и после ее смерти для нас стало доброй традицией собираться вместе, вспоминать и поздравлять друг-друга. Три года участвовали в шествии "Бессмертного полка". Жаль, конечно, что в этом году празднование столь знаменательного события пройдет не на должном уровне, - говорит Ольга Зубкова.
Ветераны не останутся в стороне
Согласно решению правительства, из местного бюджета будут выделены средства
для оказания единовременной материальной выплаты. Так, участники и инвалиды ВОВ получат выплаты в размере одного миллиона тенге. Жены умерших ветеранов и инвалидов ВОВ - по 30 тысяч тенге. Узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда выплатят по 100 тысяч тенге. Ветеранам тыла полагается по 30 тысяч тенге, а участникам добровольческих отрядов - 120 тысяч тенге.
Праздники в режиме карантина
Заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев во время брифинга в РСК рассказал, что в этом году майские праздники никто не отменяет. Мероприятия будут проходить с учетом особенностей карантинного периода в ином формате.
– У нас создана специальная рабочая группа, состоящая из представителей НПО, общественности и всех заинтересованных организаций, подготовлен план по проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Многие мероприятия будут проходить в формате онлайн - проведение конкурсов, акций, концертов, спортивных мероприятий, флешмобов. Недавно у нас прошел онлайн турнир по шахматам, в котором принял участие житель Турции и стал одним из номинантов, - говорит Серик Егизбаев.
7 мая защитники нашего Отечества отметят свой праздник, который за 24 года стал не только праздником военнослужащих, но поистине всенародным днем единства народа и армии. День защитника Отечества в Казахстане ежегодно отмечается 7 мая, являясь выходным днем и государственным праздником. В этот день 24 года назад первый президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил.
– В этот день в ЗКО планируют провести акции и флешмобы в социальных сетях по чествованию служащих и героев нашего времени, готовятся специальные телепроекты, тематические передачи, программы, художественные и документальные фильмы для показа по региональным телеканалам, а также планируются проведение тематических уроков мужества в дистанционном формате учащимся области, - рассказал Серик Егизбаев.
8 мая пройдет торжественное открытие мемориальной доски на здании вечерней общеобразовательной школы в городе Уральск, где училась «Халық қаһарманы» Хиуаз Доспанова. 9 мая начнется ряд мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Будут возложены цветы к памятникам «Вечный огонь», «Славные дочери казахского народа», Братская могила, Героям Советского Союза Т.Масину и маршалу Г.Жукову. На площади у «Вечного огня» будет дан старт трем акциям.
Первая акция – это велопробег, в котором примут участие 50 профессиональных спортсменов. У них на руках будут ленты победы, они будут разделены на пять групп. Спортсменов будет сопровождать техника с включенными песнями военных лет. Маршрут пробега уже разработан, согласно которому спортсмены проедутся почти по всем улицам города. Старт будет дан у "Вечного огня", а финиш - на площади Первого Президента.
Вторая акция – это поздравление ветеранов войны и труда. Для этого созданы девять групп, они будут ездить на специально оформленных машинах. В состав группы вошли деятели культуры, волонтеры, известные личности нашего региона. Они будут поздравлять ветеранов.
Кроме этого, у мемориала "Вечного огня" планируется онлайн трансляция концерта военного-духового оркестра. Они будут петь песни военных лет.
– Сейчас мы рассматриваем третью акцию, которая будет заключаться в том, чтобы катеры проплыли по реке Урал. Они будут празднично оформлены, это будет красиво, символично. Кроме этого, к нам с просьбой обратились спортсмены байдарочники, которые готовы организовать еще одну акцию. Около 50 спортсменов подготовили свой маршрут и готовы совершить торжественный заплыв по рекам Урал и Чаган, - добавил заместитель акима области.
Предложения по празднованию праздников приветствуются!
В акимате области отметили, что от жителей области также будут приниматься предложения по празднованию майских праздников. Свои предложения, идеи и дополнения вы можете отправить на сайты акимата области, управления внутренней политики, культуры и молодежной политики.
– Буквально вчера поступило такое интересное предложение: назначить единое время, выйти всем горожанам на балконы и исполнить песню "День Победы". Мы рассматриваем и другие предложения. Наша задача - сделать все возможное для того, чтобы отпраздновать этот великий праздникам на высоком уровне, даже в условиях карантина.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.