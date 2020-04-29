Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день сотрудниками отдела местной полицейской службы управления полиции города Уральска было выявлено и составлено 373 административных протокола по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции Уральска. - Из них 191 материал был рассмотрен специализированным административным судом, где в отношении 65 владельцев заведений и на физических лиц было наложено взыскания в виде административного штрафа в размере 10 МРП на общую сумму 1 632 001 тенге. 9 владельцев были привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. 112 человек были арестованы сроком от 1 до 15 суток. Оставшиеся 182 материала будут направлены на рассмотрение, - отметили в управлении полиции Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.