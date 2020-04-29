Роман Скляр и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов посетили Курмангазинский район. Здесь вице-премьер проинспектировал работу пропускного пункта "Курмангазы" и ход строительства автодороги республиканского значения Актобе – Атырау – граница РФ. Автомобильный пункт пропуска «Курмангазы» открыт для многостороннего сообщения в 2004 году. Ежесуточно через границу с РФ в обе стороны пропускают до 4000 лиц и 1200​​ транспортных средств. Также Роман Скляр и Махамбет Досмухамбетов посетили участки реконструкции автомобильной трассы Актобе – Атырау – граница РФ, на каждом из которых заслушаны руководители подрядных организаций о мерах по обеспечению стабильной работы и о планах на предстоящий период. Общая протяженность дороги составляет 893 км. Из них по территории Атырауской области проходит 545 км. В рамках госпрограммы «Нурлы Жол» реконструируется 432 км (330-598 км Атырау-Актобе, 616-893 км Атырау-Астрахань РФ). Дорожно-строительные работы ведутся в двух направлениях. Подводя итоги осмотра объектов вице-премьер поставил задачи по своевременному и качественному завершению строительства.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.