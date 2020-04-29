Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, полицейские совместно с волонтерами продолжают работу по выявлению нарушений режима ЧП. - На 28 апреля в Актюбинской области стражами порядка пресечено 1125 фактов нарушений режима ЧП, из них по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения" - 1075 нарушений, в том числе 211 человек подвергнуты аресту, наложено 257 штрафов, 557 предупреждений, 41 материал направлен в суд, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что по статье 478 КоАП РК "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП" выявлено 50 нарушений, в том числе наложено 23 штрафов, наложено 27 арестов. К примеру, двое жительниц Актобе во время карантина сдавали посуточно квартиры на привокзальной площади. Теперь они должны выплатить штраф в размере 10 МРП (27780 тенге). - Имеют место факты незаконного объезда блокпостов гражданами, таких нарушений выявлено 78, - дополнили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.