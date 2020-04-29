Фото со страницы Бурлинская ЦРБ в Facebook Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.», в целях поддержки системы здравоохранения Западно-Казахстанской области в борьбе с короновирусной инфекцией COVID-19, предоставила ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» медицинское оборудование. Больница получила по три анестезиологические рабочие станции Perseus A500 и «Fabius Plus» - это наркозные аппараты с функцией искусственной вентиляцией легких с компрессорами в комплекте. - Управление здравоохранения и медицинская общественность ЗКО высоко оценили оперативность реагирования компании и точную целевую направленность данной аппаратуры в борьбе с коронавирусной пандемией, - отметили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.