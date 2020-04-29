В парке решено сократить точки питания и торговли игрушками, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Остановку колеса обозрения с людьми покомментировало руководство парка в Уральске По словам Абата Шыныбекова, недавно была создана рабочая группа при СПК "Акжайык", куда любой житель нашего города может внести предложения по изменению парка культуры и отдыха для дальнейшей его передачи в доверительное управление. Обращаться с предложениями можно на WhatsApp по номеру +77473279465. - Всем известно, что в парке демонтировали колесо обозрения. В прошлом году был случай, когда колесо обозрения остановилось. В связи с этим пришли к решению заменить его. Для этого мы выделили землю в аренду. Нами был разработан земельный проект и выставлен на аукцион. Участок был арендован компанией ТОО "Риа Мир", а его руководитель обязан по договору установить там современное колесо обозрения, - сообщил аким Уральска. Директор ТОО "Риа Мир" Сергей Чудненко отметил, что новое колесо заработает, скорее всего, в следующем году. - Все затянулось с карантином. Пока мы не работаем и доходов нет, и все упирается в это. Но колесо обозрения будет очень современным, оно будет работать круглый год. Там будут кабинки с обогревом, как в Нур Султане, только высотой 42 метра, - отметил он. Стоимость нового колеса обозрения составляет 200 миллионов тенге, а работы по установке и транспортировке, а также дополнительные расходы составят еще 50 миллионов тенге. Также Сергей Чудненко является владельцем аттракционов Джуманджи в парке. - Цены мы повышать на аттракционы не будем, хотел отметить что наоборот, учитывая тяжелую ситуацию в стране, будем стараться снижать их, то есть будем проводить в будние дни различные акции, продавать дешевле билеты, чтобы социально-уязвимые слои населения могли позволить такие развлечения для своих детей, - сказал он. Абат Шыныбеков отметил, что в этом году в парке хотят сократить точки торговли игрушками и питанием. - В мае мы хотим сделать там ремонт, освещение, разбить цветники и обустроить городской пляж. После карантина парк должен радовать наших жителей, - отметил градоначальник. Напомним, 19 апреля, глава региона Гали Искалиев в социальной сети на своей странице в Facebook заявил, что в Уральске отменили тендер по передаче парка в доверительное управление. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.