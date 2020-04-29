Коронавирусная инфекция была обнаружена у 61-летней женщины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" - Коронавирусная инфекция обнаружена у жителя Западно-Казахстанской области 1959 года рождения. В связи с прибытием из-за рубежа она была госпитализирована в карантинный стационар, где после отрицательного результата на коронавирус отправлена на домашний карантин. В связи с жалобами на повышение температуры женщина была осмотрена медицинским работником, у нее взяты пробы на лабораторные исследования, - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19, госпитализирована в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больной, взяты под медицинское наблюдение. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. На 29 апреля в области выявлено 127 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели — 9. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3063, вылечились 774 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.