На сайт 42500.enbek.kz продолжают поступать обращения граждан касательно получения социальной выплаты. Куда обращаться, чтобы узнать причину отказа в выплате 42500 Иллюстративное фото из архива "МГ" По состоянию на 28 апреля 2020 года на сайт 42500.enbek.kz поступило порядка 345 тысяч обращений. В том числе за 27 апреля поступило более 32 тысяч. Подготовлены и направлены ответы почти 72 тысячам заявителям. Сотрудники минтруда рассматривают каждое обращение, поступившее на сайт, индивидуально, помогают заявителям устранить ошибки и отвечают на вопросы. Для оперативного ответа на вопросы граждан, максимально быстрого рассмотрения их обращений мобилизованы сотрудники министерства, и сейчас работают четыре группы. Для рассмотрения обращений граждан по вопросам получения социальной выплаты в размере 42 500 тенге, выяснения причин отказа на назначения и предоставления дополнительных информации в случае не полного предоставления информации для назначения выплаты Правительством РК определены 4 пункта: 1. сайт 42500.enbek.kz Министерства труда и социальной защиты населения, где рассматриваются обращения граждан по всем вопросам касательно выплат. 2. 1414 call-центр Госкорпорации АО «Правительство для граждан», где предоставляется юридическая консультация и информация об осуществлении выплаты, а также определяется статус обратившегося человека и право на получение социальных выплат. 3. эл.почта [email protected] Госкорпорации АО «Правительство для граждан», работающая непосредственно с ГФСС, где гражданам предоставляется информация о назначении выплаты, причинах задержки и отказе. 4. эл.почта [email protected] Центр развития трудовых ресурсов МТСЗН, в котором выявляют неправильно предоставленные номера банковского счета и ИИН, а также направляют заявителям сообщения о необходимости предоставления корректных данных. Стоит отметить, что в ЗКО помощь в размере 42500 тенге получили более 133 тысяч граждан или 20% жителей области. Еще около 14 тысяч жителей получат помощь из фонда Birgemiz.  