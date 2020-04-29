Всего в области проживают 62 участника Великой Отечественной войны и 5 831 ветеран тыла, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актобе память погибших почтили минутой молчания Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в ЗКО проживают 5831 ветеран тыла, том числе 39 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ (в том числе 11 офицеров и лиц, работавших в других государствах, 9 участников блокады Ленинграда, 19 пленников концентрационных лагерей). А также 449 вдов и сирот супругов, погибших в ВОВ. Как рассказал заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев, в этом году в честь 75-летия Победы решением правительства из бюджета будет оказана единовременная материальная выплата. Так, участники и инвалиды ВОВ получат материальную помощь размере 1 млн тенге. Жены умерших ветеранов и инвалидов ВОВ - 30 тысяч тенге, узники концлагерей получат по 100 тысяч тенге. Единовременная выплата блокадникам Ленинграда составит 100 тысяч тенге, ветеранам тыла - 30 тысяч тенге, участникам добровольческих отрядов полагается по 120 тысяч тенге. Также по инициативе областного управления здравоохранения медработники будут посещать для обследования участников и инвалидов ВОВ на дому 3 раза в неделю. Напомним, в январе этого года сообщалось, что ветеранам ВОВ будет выплачено по 300 тысяч тенге, а узники концлагерей получат по 100 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.