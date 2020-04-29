Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении превенции коррупции ДАПК по ЗКО рассказали, что в Западно-Казахстанской области за 1 квартал в соответствии с Правилами поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, поощрены 5 человек. Общая сумма выплат составила 928 750 тенге. - Больше всего, поощрения получили граждане, сообщившие о факте коррупции в органах внутренних дел - 3, остальные – в квазигосударственном секторе. Людям, сообщившим о коррупционном правонарушении или оказывающим содействие в противодействии коррупции положено поощрение: - по административным делам о коррупционных правонарушениях — 30 МРП; - по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести — 40 МРП; - по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести — 50 МРП; - по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях — 70 МРП; - по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях — 100 МРП». - По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба или стоимость представленных льгот или оказанных услуг превышает одну тысячу МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет десять процентов от суммы взятки или причиненного ущерба, или представленных льгот, или оказанных услуг, но не более 4 000 МРП, - сообщили в управлении превенции коррупции ДАПК по ЗКО. При этом в отдельных случаях могут устанавливаться поощрения в виде награждения грамотой или объявления благодарности. Поощрение осуществляется в случае, если предоставленная информация соответствует действительности. Сообщить о факте коррупции можно при непосредственном обращении гражданина в Антикоррупционную службу или через Сall-центр 1424 (звонок бесплатный). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.