Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане разработали новые протоколы лечения коронавирусной инфекцией у детей и беременных женщин. Об этом сообщила председатель правления АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Риза Боранбаева. - Клинический протокол лечения Covid-19 у детей уже разработан. Его начали разрабатывать недавно, в течение последних двух недель. Раньше у нас в Казахстане был единый протокол, куда входила диагностика и лечение взрослых, детей, беременных. Это все было раньше в одном протоколе. Теперь у нас будет три протокола: для взрослых, для беременных, для детей, – сказала Риза Боранбаева. Она добавила, что протоколы готовы, возможно, их утвердят уже на этой неделе. - Но лечение детей в любом случае идёт, потому что диагностика и лечение Covid-19 были в общем протоколе. Сейчас мы его более расширили, систематизировали и включили мультивоспалительный синдром (синдром Кавасаки), – сообщила глава научного центра. 18 августа в Минздраве опровергли информацию, которую рассылали в WhatsApp, об утверждении специального протокола лечения детей. - Информация, распространяемая посредством социальных сетей, о подготовке специального протокола по лечению и массовому приёму в больницы и реанимации детей не соответствует действительности. Надеюсь граждане не ведутся на подобные россказни, – сообщил тогда официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов в Facebook.