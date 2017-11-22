Нацбанк Республики Казахстан 22 ноября выпустил обновленные банкноты в обращение. На одной из сторон банкноты изображено Каспийское море,

сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фото с сайта Tengrinews.kz В пресс-релизе Национального банка РК сообщается, что на обратной стороне банкноты основное изображение - Каспийское море, на заднем плане – очертания контура карты Казахстана. Слева внизу и справа вверху изображено цифровое обозначение номинала банкноты, а снизу посредине - буквенное обозначение на русском языке. Дизайн банкноты, как сообщают в Национальном банке, выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками серии «Қазақ Елi» – лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Преобладающий цвет сине-голубой. Размер банкноты – 130 на 62 мм. Разработка дизайна и изготовление новых банкнот является достаточно длительным процессом. В этой связи надписи на банкнотах номинальной стоимостью 500 тенге образца 2017 года на государственном языке выполнены в соответствии с действующим на момент разработки дизайна банкноты алфавитом, основанном на кириллице. - Работа по изменению надписей на банкнотах и монетах национальной валюты Национальный Банк проведет в соответствии с Указом Президента «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику», - говорится в сообщении Национального банка. Период параллельного хождения банкнот номинальной стоимостью 500 тенге образца 2006 года и образца 2017 года установлен с 22 ноября 2017 года по 10 июня 2020 года. В период параллельного хождения эти банкноты являются законным платежным средством на всей территории Республики Казахстан и обязательны к приему по всем видам платежей и переводов денег. Национальный Банк Республики Казахстан напоминает, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.