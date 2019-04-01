Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте ТОО «Батыс су арнасы» сообщается, что 2 апреля в поселке Зачаганск будут проводиться работы по установке запорной арматуры.

В связи с этим будет производиться отключение водопровода в микрорайонах Зачаганск, ПДП №8, 9, Деркул, Кумыска, Өскен ауыл, Казак ауыл, Жаксы ауыл, Маштаково, Умит, Монкеулы, Коминтерн, СМП. В домах частного сектора будет временно приостановлена подача водоснабжения. Ориентировочное время проведения работ с 10.00 до 18.00.

Кроме этого,в районе кинотеатра Казахстан будут проводиться работы по замене пожарного гидранта ф150. В связи с этим будет производиться отключение водопровода по адресам: кинотеатр «Казахстан», проспект Абулхаи рхана, 91/1, 91/2, магазин «Дархан» , парикмахерская, в домах частного сектора по улице Охотный тупик и Гастелло. Ориентировочное время проведения работ с 10.00 до 13.00. – Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас воды, - говорится на сайте ТОО "Батыс су арнасы".