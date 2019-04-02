Фото с сайта tengrinews.kz Он был задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции 3 ноября 2018 года на территории международного аэропорта Актау, у него были обнаружены и изъяты денежные средства в общей сумме 115 тысяч евро. Как сообщила ранее официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова, он подозревается в получении 115 тысяч евро - части от оговоренной суммы взятки в 400 тысяч евро от представителя строительной компании за общее покровительство по инвестиционному проекту стоимостью 4,5 миллиарда тенге, реализуемому в рамках государственно-частного партнерства. В ноябре глава региона Ералы Тугжанов прокомментировал задержание Амангалиева. –Это в нерабочее время было. Как к сотруднику аппарата области, сотруднику, который выполнял функциональные обязанности, у меня претензий нет. Все экономические показатели мы подняли, вывели за 100 (процентов - прим.). То, что потом случилось по нему, это вопрос уже правоохранительных органов. Окончательную точку в этом вопросе поставит суд, - сказал тогда Тугжанов. Первым заместителем акима региона стал Алихан Краубаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.