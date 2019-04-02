Для газовой плиты лучше брать сковороды или кастрюли, дно которых покрыто канавками. Еда в такой посуде готовится быстрее – значит, экономится газ и время.Выбирая для готовки керамическую посуду – убедитесь, что она жаропрочная. Настоящие глиняные горшки при повышении температуры становятся крепче, а не жаропрочные изделия могут сразу потрескаться – деньги на ветер.Скороварка – позволит меньше платить по счетам и уменьшит время, проведенное у плиты. Скорость приготовления возрастает в три раза, а расход электричества уменьшается в два раза. Все это благодаря герметичности и особому тепловому режиму при приготовлении.Не покупайте готовые наборы ножей, так как пользоваться каждым вряд ли будете. Нужен минимум: универсальный шеф – нож длина лезвия от 16 см, хлебный с зазубринами, короткий овощной и нож для мяса. Самые лучшие ножи, по мнению большинство шеф – поваров, делают в Японии. Эти ножи и в недорогом варианте прослужат дольше большинства других.Чтобы не тратить деньги на покупку дорогого сервиза, можно собрать его из отдельных тарелок и чашек белого или нейтрального цвета, рисунок не обязательно должен быть одинаковый, можно просто слегла похожий, например, по цвету, или по тематике. Таким образом, сервиз обойдется раза в два дешевле готового.Цена за кастрюли, одинаковые по объему может отличаться в два раза, все зависит от материала изготовления. Самыми практичными и доступными по цене считаются эмалированные кастрюли. Но и у них есть свои недостатки – эмаль бывает тонкой. Поэтому обращайте внимание на толщину покрытия и выбирайте с более толстым.Столовые приборы тоже выгоднее покупать по отдельности, чем готовый комплект. Здесь просто – материал в основе одинаковый, просто подберите одинаковую форму.