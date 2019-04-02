Последние 20 лет из своих 60 я жила с мучительной болью и ужасами панической атаки: каждые пол месяца мне не хотелось жить – так мучилась я от мигрени. Болезнь проявилась, когда я еще была молода. Дней за пять до приступа мигрени начинались паническая атака. Все было в серых красках, во всем мерещилась угроза, сердце выпрыгивала из груди и даже теряла сознание. А после начинались дни жуткой головной боли. Но однажды прочитала статью и решила следовать примеру автора. Задумала и поставила цель: я одолею ужасный недуг, если буду ежедневно выполнять приседания и с каждым днем увеличивать их количество. Это было для меня мега сложно, поскольку была с лишним весом, но ради заветной мечты готова была на все. В первый день я еле присела 4 раза. На второй удалось 6 раз. С каждым днем становилось приседать легче. Настроение от прохождения трудностей и первых успехов поднималось. Завела календарь, где отмечала дни и успехи. На 21 день я выполнила 46 приседаний. А потом неожиданно поняла – прошло три недели, а атаки и мигрени не было. Это маленькая победа дала еще больший стимул заниматься. Делаю уже 60 приседаний. Без упражнений уже не могу и дня. Чувствую себя отлично и даже похудела. Настроение всегда хорошее.