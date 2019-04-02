Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе внутренней политики города Уральск пояснили, что к участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых имеют высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения. Для участия в конкурсе необходимы следующие документы: 1) копии документов, удостоверяющих личность родителей (опекунов, попечителей), копии свидетельств о рождении детей; 2) копии выписки из решения местного уполномоченного органа об установлении над несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) – для приемных (опекунских) семей; 3) копии свидетельства о заключении брака (при наличии); 4) копии свидетельства о смерти в случае смерти одного из родителей – при наличии; 5) копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за воспитание детей, поощрений за определенные успехи; 6) справки и характеристики с места работы (учебы) детей, родителей (опекунов, попечителей); 7) рекомендации (коллег, соседей, друзей); 8) копии документов, подтверждающих высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения членов семьи. Отбор участников на областной тур конкурса осуществляет конкурсная комиссия, возглавляемая акимом города. Полную информацию можно получить в городском отделе внутренней политики или на официальных сайтах акимата. Телефон для справок: 51-50-20, 51-15-71. Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» был учрежден нашим президентом в целях возрождения семейных ценностей и культивирования позитивного образа семьи и брака и проводится ежегодно по всей стране. Семья, победившая в конкурсе, отправится в Астану представлять нашу область. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.