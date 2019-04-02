Весна идет - весне дорогу! Весной хочется перемен и ярких красок, которые подымут настроение и будут приближать лето. Яркий акцент на стене Зону отдыха выделите обоями с ярким рисунком, необычность которого выделят светлые стены и однотонная мебель. Такой вариант подойдет для просторной комнаты. Наряд для окошка Мягкая занавеска из натуральных тканей украсит окошко, и подарит уют Весна Продумайте аксессуары на тему весны – подушечки или столик с весенними мотивами. Порадуйте себя новым комплектом постельного белья Или аксессуары для ванной комнаты Добавим красок Серый скучный диван освежат яркие декоративные подушки или плед. Природа просыпается Украсит и оживит любой интерьер композиция из вазочек природных расцветок или горшки с вечнозелеными деревцами. Больше радости Преобразите цветочные горшки весенним настроением своими руками.