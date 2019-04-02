Зону отдыха выделите обоями с ярким рисунком, необычность которого выделят светлые стены и однотонная мебель. Такой вариант подойдет для просторной комнаты.Мягкая занавеска из натуральных тканей украсит окошко, и подарит уютПродумайте аксессуары на тему весны – подушечки или столик с весенними мотивами.Порадуйте себя новым комплектом постельного бельяИли аксессуары для ванной комнатыСерый скучный диван освежат яркие декоративные подушки или плед.Украсит и оживит любой интерьер композиция из вазочек природных расцветок или горшки с вечнозелеными деревцами.Преобразите цветочные горшки весенним настроением своими руками.