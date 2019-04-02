Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном уголовном суде были допрошены потерпевший и подсудимый по делу об убийстве командира взвода своим подчиненным. Так, отец убитого Жаскайрат Ракишев рассказал, что незадолго до своей смерти сын заявил ему, что хочет уйти с работы, так как устал вечно заменять своего начальника и от бесконечных проверок. – Непосредственный начальник моего сына Адильбек Жалмуханов все время отсутствовал на работе, а моему сыну приходилось все время его заменять. Тогда я попросил его немного потерпеть, так как у нас были планы, хотели открыть свое дело. Надо было ему разрешить тогда. В день убийства я был в городе по своим делам. Узнав о трагедии, немедленно выехал в район. У сына остались двое детей. Он был добрым и отзывчивым, всегда помогал людям. Мы смотрели запись с камеры видеонаблюдения. Там четко видно, что Гариф издевался над моим сыном. Сначала выстрелил ему в ногу, потом в бедро, в спину, контрольный выстрел сделал в голову. А другие полицейские в это время разбежались по сторонам и спрятались. Потом он спокойно заходит в здание, кладет оружие на стол и поднимает руки. Состояния аффекта не было, в противном случае, он бы там всех перестрелял, - заявил Жаскайрат Ракишев. По словам отца убитого, через семь дней после смерти сына к нему пришел отец Серика Гарифа, который в слезах сказал, что не так воспитывал сына. – Прощения он не просил, просто сказал, что его сын будет отвечать за свой поступок по закону. Я не понимаю, почему нам отказали переквалифицировать дело. Ведь сына убили при исполнении служебных обязанностей. После смерти сына я и сам хотел свести счеты с жизнью, но остановился, так как у меня еще есть дети. Я прошу суд вынести самое строгое наказание и дать ему максимальный срок. Мы подавлены, я два раза лежал в больнице с сердцем, хотя раньше никогда проблем со здоровьем не было. Дети должны хоронить родителей, а не наоборот, - рассказал Жаскайрат Ракишев. Между тем, подсудимый заявил, что умысла убивать Рустема Ракишева у него не было, он лишь хотел его напугать. – В октябре 2015 года меня приняли на службу, полтора месяца проработал в городе, потом был направлен в Акжайыкский район. С Рустемом Ракишевым у нас были отношения как у начальника с подчиненным. В день убийства я как обычно пришел на работу, зашел в здание, получил оружие, все начали выходить на улицу. Рустем шел впереди, а я за ним, вытащил пистолет, зарядил его и выстрелил. Я не целился в него, хотел лишь напугать, никому не хотел причинять вреда. Я не знаю, почему так получилось. Конкретную причину своего поступка я сейчас не могу назвать. Возможно, я не справился с обязанностями, которые возлагались на меня, да и конфликты по работе у нас были, он не называл меня по имени, здоровался тыльной стороной ладони, все время делал мне замечания по поводу моего внешнего вида. Мне было обидно, поделиться своими чувствами было не с кем, друзей у меня нет, жены или девушки нет. Я не пил, не курил, в свободное время занимался спортом, - рассказал Серик Гариф. Кроме этого, подсудимый обратился к родителям Рустема Ракишева и попросил прощения. – Прошу прощения за то, что я сделал. Я искренне раскаиваюсь, не хотел, чтобы так получилось. Вину полностью признаю, и если вы захотите меня застрелить, то я напишу расписку, что претензий к вам не имею, - заявил Серик Гариф.