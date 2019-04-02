Возраст этой пещеры миллион лет. В первом зале под сводами огромного грота расположилось Голубое озеро.По легенде, именно здесь богатырь Урал – батыр нашел живую воду. Далее зал – Зал знаков.Акустический – где голоса повторяются многократным эхоми Зал рисунков, где древние люди оставили на камне уникальные изображения животных.Выходя из пещеры по древней традиции нельзя оборачиваться. Зато можно отведать блинов с медом и кумысом, целый день погулять по красивейшему заповеднику, посетить музей и прикупить сувениров и меда с пасеки.Добираемся на поезде до Уфы, затем до заповедника на автомобиле или с экскурсией – стоимость от 2700 рублей с человека. Входной билет от 280 рублей. Размещение в заповеднике Шульган – Таш в гостевых домах от 300 рублей / сутки с человека.