С утра женщины, многие из которых пришли с детьми, отстаивали длинные очереди, чтобы попасть в списки получателей адресной социальной помощи. Ее размер - 20789 тенге на ребенка. Такие же деньги могут получать родители, если их доход ниже черты бедности. У Алмагуль Бисеновой пятеро детей. С раннего утра она занята очередь в городском центре занятости. Документы от многодетных принимали также в Народной Канцелярии, ЦОНе, в двух районных акиматах Актобе и двух селах, которые относятся к городу. Старшему сыну Алмагуль 23 года, он студент, остальным 16, 10, 9 лет, и самому младшему 1,5 года. - Очереди жду уже почти час, - сообщила женщина. - Хочу спросить, какие нужно сдавать документы. Раньше адресную помощь не получала. Только 10500 тенге - пособие многодетной матери. Прописаны все у свекрови. Своего жилья нет. Супруг работает на базаре, я домохозяйка. Если, как обещали, будут давать на ребенка по 21 тысяче тенге, мы смогли бы взять жилье под низкие проценты, рассчитаться за него. Зарплата у мужа небольшая, но есть люди, которые живут в гораздо худших условиях. В городском отделе занятости 1 апреля было особенно многолюдно. Очереди наблюдались в ЦОНе и в Народной канцелярии. Как сообщили в городском отделе занятости и соцпрограмм, всего 1 апреля специалисты приняли 347 человек, обратившихся за адресной помощью. - Мы просим только удостоверение и заявление. По имеющимся у нас данным, за адресной социальной помощью должны обратиться 1500 семей. 1125 документы уже подали. Помощь им назначили, и с 1 апреля им следают перерасчет. Дополнительные документы мы не спрашиваем. Но если женщина в разводе, рекомендуем обратиться в суд за алиментами. Заявление можно подать через ЦОН. После поступления заявления на адресную социальную помощь в течение 3 дней комиссия проверит жилищно-бытовые условия семей, вынесет решение. Помощь эта двух видов – обусловленная и безусловная. Обусловленная помощь выдается трудоспособным членам семьи. Им предлагают работу. Таких людей много. Если они 3 раза откажутся от предлагаемой вакансии, в помощи им откажут, - разъяснила руководитель Актюбинского городского центра занятости Гульшат Кантарбаева. Нужно отметить, что деньги получателям за апрель выплатят в мае.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.