Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, происшествие случилось под утро. В микроавтобусе «Тойота» следовала семья 33-летнего водителя. Машина ехала в строну микрорайона Балыкшы, но на перекрестке проспекта Азаттык и улицы Ауэзова водитель «Тойоты» столкнулся с «Ниссан Максима». Удар был сильным, микроавтобус выбросило с проезжей части, и машина на полном ходу врезалась в двери овощного павильона. Пассажиры микроавтобуса - женщина и двое детей 4 и 7 лет были доставлены в больницу. В полиции отметили, что водитель был в нетрезвом состоянии.