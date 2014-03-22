Сегодня, 22 марта, в супермаркете «Суровский» для всех посетителей была приготовлена праздничная акция. В зале супермакета был установлен стол, где каждый желающий мог попробовать праздничный напиток наурыз-коже и воздушные бауырсаки. Детям в этот день раздавали конфеты и воздушные шары. - Сегодня, в честь весеннего праздника Наурыз мейрамы, мы решили порадовать наших покупателей,- рассказала. - Каждого посетителя мы встречаем в национальных костюмах с традиционными угощениями. По традиции 22 марта каждый должен угощать своих гостей. Для праздничных угощений было приготовлено 90 литров наурыз-коже и 10 килограммов сладких бауырсаков. Традиционный напиток и бауырсаки были приготовлены собственноручно персоналом супермакета. Главным поваром в этот день стала. Спрос на традиционный праздничный напиток настолько возрос, что покупатели просили продавать его на розлив. Руководство не стало препятствовать желаниям посетителей, и продавали наурыз-коже по цене 200 тенге за 1,5 л бутылку. Самые юные посетители с удовольствие пробовали угощения и просили добавки. Покупатели остались довольны и не скупились на слова благодарности в адрес руководства супермакета.