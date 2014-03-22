Наталья Поклонская на пресс-конференции Ролик с пресс-конференции Поклонской, попавший в японский сегмент Интернета, быстро набрал популярность. На одном из сайтов стали появляться рисунки в стиле аниме, выполненные с портретов Поклонской. Появился даже специальный тэг: natalia poklonskaya и ナタリア・ポクロンスカヤ.

На свою должность Наталья Поклонская была назначена 11 марта - после того, как бывший прокурор Крыма Вячеслав Павлов, а также все его замы отказались подчиниться главе правительства автономии Сергею Аксенову. Несмотря на молодость, у нового прокурора 12-летний стаж работы в правоохранительных органах.

Ранее в Интернете бурно обсуждали фотографии Поклонской из ее страницы в "Одноклассниках". Украинские СМИ посчитали некоторые снимки "весьма фривольными".