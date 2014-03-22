Ежегодно 22 марта на площади им. Чапаева сотрудники железной дороги устраивают праздник для гостей и жителей города. Основные гуляния, напомним, прошли вчера, 21 марта, на площади Сырыма Датова.    nauryz_zhdvokzal1На небольшой площади возле памятника собралось несколько тысяч горожан. nauryz_zhdvokzal2Всех собравшихся с открытой сцены поздравили замакима области Серик ШАПКЕНОВ и аким города Алтай КУЛЬГИНОВ. nauryz_zhdvokzal3От каждого подразделения железной дороги на площади была выставлена юрта, в которой каждого желающего встречали традиционными угощениями: наурыз-коже и бауырсаками. - Мы ежегодно принимаем участие в празднике Наурыз, - рассказывает старший электромеханик радиосвязи Уральской станции сигнализации и связи Зухраб БЕЙЛОВ. - Это праздник пробуждения всей природы. С этого дня все просыпается и начинается новый год. Хотелось бы пожелать всем жителям города всего самого наилучшего, а, самое главное, мира на земле. nauryz_zhdvokzal4На празднике было интересно всем, и каждый находил занятие по душе. Кто-то угощался душистыми бауырсаками и сладкой ватой, а кто-то с удовольствием смотрел спортивные состязания. nauryz_zhdvokzal5 Было весело на празднике и самым маленьким. Ребятня от души веселилась, катаясь на разных качелях. nauryz_zhdvokzal6 Отдыхающие могли не только угоститься за праздничным дастарханом в юртах, но и на улице. Чай с дымком из самовара или стаканчик наурыз-коже мог выпить сегодня здесь каждый желающий, правда, уже не бесплатно. Так, стаканчик весеннего наурыз-коже продавали по 50 тенге. nauryz_zhdvokzal7Тем временем на открытой сцене продолжалась праздничная программа. Первыми поздравить всех собравшихся вышли бабушки из народного ансамбля «Әжелер сәлемi». В репертуаре этого коллектива множество песен разных народов. nauryz_zhdvokzal8При этом бабушки не только пели, но и провели красивый казахский обычай. На сцену пригласили несколько молодых мам с маленькими детьми, которые под благословение бабушек сделали свои первые шаги. Считается, что обычай «Тұсау кесер» - перерезывание пут - дает ребенку легкую дорогу в будущем. nauryz_zhdvokzal9 - Нашему сыночку Абылаю чуть больше года, - говорит мама малыша Арай САБИЕВА. - Я очень рада, что свои первые шаги он сделал по сцене, да еще в такой большой праздник. nauryz_zhdvokzal10В заключение концерта на сцену пригласили победителей соревнований по футболу и волейболу, которым вручили памятные грамоты и кубки. - На прошлой неделе мы проводили соревнование по мини-футболу, - рассказывает призер Еркин САРТОВ. - Соревнование проводилось среди 8 команд. Признаюсь, соперники у нас были очень сильные, и я рад, что наша команда победила. Нужно отметить, что в компании филиала АО «Казтемиртранс» более 500 сотрудников постоянно занимается различными видами спорта. nauryz_zhdvokzal11nauryz_zhdvokzal12nauryz_zhdvokzal13nauryz_zhdvokzal14