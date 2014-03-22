Иллюстративное фото с сайта www.kp40.ru Иллюстративное фото с сайта www.kp40.ru Серьезная авария случилась вчера, 21 марта, на 80 километре трассы Уральск-Атырау, в районе поселка Бударино. В кювет слетела автомашина «УАЗ» (таблетка), принадлежащая Западно-Казахстанскому филиалу АО «Казахтелеком». В машине находились 7 человек, включая водителя — все сотрудники «Казахтелекома». На место ЧП выезжали сотрудники Акжайыкского РОВД. Выяснилось, что водитель не справился с управлением и автомобиль слетел в кювет. Жертв нет, однако с места аварии в Уральскую областную клиническую больницу были доставлены все 7 пострадавших, включая водителя. — Да, это все наши сотрудники, руководители отделов, профком, они направлялись в Казталовку. В район они ехали на похороны нашего сотрудника. Я был в Астане, они мне позвонили и попросили разрешение съездить на похороны в район, естественно, я согласился. У нас так положено, — прокомментировал директор областной дирекции телекоммуникации АО «Казахтелеком» Болатбек КАНАФИН. В облбольнице корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили, что с аварии на трассе Уральск-Атырау действительно были доставлены 7 человек, 5 из них госпитализированы, двоих, включая водителя, отправили на амбулаторное лечение. — У всех госпитализированных различные виды травм, им всем была оказана первая помощь, сейчас некоторые из них находятся в травматологии, некоторые в нейрохирургии, одна — в реанимации. Все пострадавшие получают интенсивное лечение. Пока рано строить прогнозы, — сообщил корреспонденту «МГ» замдиректора больницы по хирургии Жумабек ШАЙХИЕВ. Выяснилось, что на похороны в Казталовку должны были поехать еще два человека, но в машине им не хватило места и они остались в городе.