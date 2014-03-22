Иллюстративное фото с сайта russian.rt.com Иллюстративное фото с сайта russian.rt.com Пропавший самолет Malaysia Airlines: На борту лайнера находилась партия легковоспламеняющихся аккумуляторных батарей. Об этом заявил глава авиакомпании Ахмад Джаухари Яхья, сообщает РИА Новости. По словам главы авиакомпании, перевозка опасного груза осуществлялась в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO). "Они не опасны сами по себе, но мы упаковали их в соответствии с рекомендациями ICAO. Мы проверили несколько раз, правильно ли мы это сделали", - сказал Яхья. Он также подчеркнул, подобные перевозки являются обычной практикой для многих авиакомпаний. Отметим, что среди версий о причинах исчезновения воздушного судна существует предположение, что авиалайнер потерпел крушение из-за пожара на борту. Между тем Австралия завершила второй день поисков в районе, где при помощи спутниковых снимков были обнаружены два объекта, которые, предположительно, могут быть связаны с пропавшим самолетом Malaysia Airlines. Напомним, авиалайнер с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, совершавший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта. В момент последнего контакта он находился в 220 километрах от восточного побережья Малайзии. Пропавший самолет Malaysia Airline в предполагаемом месте его падения в Южно-Китайском море искали свыше 50 кораблей и самолетов из 10 стран. Однако поиски ничего не дали.