В суде № 2 района имени Казыбек би прокомментировали арест Евгения Танкова, который ударил судью мухобойкой. Правда, в суде, не произносят название оружия юриста, деликатно заменяя его эвфемизмами вроде "что-то вроде палки" или просто "определенный предмет". Евгению Танкову вновь удалось превратить обычный судебный процесс в шоу с элементами театра абсурда. Судья Зауреш Ибраева рассказала, что во время процесса Танков просто неожиданно подошел к судье и стал наносить удары тем самым "определенным предметом". "19 марта, в здании суда, Танковым, который присутствовал на процессе в качестве представителя истца, были совершены противоправные действия, - говорит судья Зауреш Ибраева. - Они выразились в нанесении телесных повреждений председательствующему. Имея при себе определенные предметы, он нанес телесные повреждения. Я не знаю, что творится в голове у господина Танкова, о чем он думал. Он ударил судью несколько раз, в дальнейшем это было предотвращено самим председательствующим и судебными приставами". Евгений Танков по-прежнему находится в ИВС. Судья, пострадавший от действий эпатажного юриста, намерен пройти осмотр у врача. В отношении Танкова проводится доследственная проверка по статье 341 УК РК, то есть "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия".