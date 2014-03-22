Фото с сайта www.avestnik.kz Фото с сайта www.avestnik.kz В Актобе в следственном изоляторе оказался главный региональный госинспектор по труду. Марата Габидуллина вместе с подчиненным задержали за получение взятки, передает телеканал КТК. Подробности скандального дела в финполе пока не сообщают. Но известно, что речь идет о 3000 долларов. За эту сумму чиновник якобы согласился сгладить вину работодателя за несчастный случай, в результате которого погиб рабочий. Задержанного Габидуллина в области хорошо знают. Тем более что его сын – первый заместитель председателя местного филиала "Нур Отана".