Иллюстративное фото с сайта www.likar.info Иллюстративное фото с сайта www.likar.info Около 50 тысяч жителей российского города Екатеринбург столкнулись с необычным явлением: из кранов в их квартирах потекла вода с трихлорэтиленом, сильным наркотическим веществом, пишет "Российская газета". Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура Свердловской области, инициировавшая проверку по факту появления трихлорэтилена в питьевой воде. Превышение предельно допустимой концентрации химического вещества, способного вызывать наркотическое опьянение и общую интоксикацию организма, установили сотрудники предприятия "Водоканал". Источник загрязнения, как оказалось, находился в Верх-Исетском пруду, который снабжает водой жителей района Екатеринбурга Старая Сортировка. В настоящее время специалисты обследуют его береговую линию и берут пробы воды. В администрации города Екатеринбург подчеркнули, что все детсады, школы, медучреждения и другие социальные учреждения в районе обеспечены фильтрами, адсорбирующими трихлорэтилен и другие примеси. Санитарные врачи призвали жителей района города Екатеринбург не употреблять воду даже после кипячения.