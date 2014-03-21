- Сегодня в преддверии весеннего праздника Наурыз мейрамы мы решили устроить небольшой праздник для всех наших посетителей, - рассказывает. - Специально для того, чтобы подарить жителям города весеннее настроение, приготовлена праздничная программа, а также каждого гостя мы встречаем традиционными национальными угощениями. Мы хотим, чтобы жители нового микрорайона чувствовали себя также комфортно, как и жители центра. Ведь здесь проживает много пожилых людей, а также семьи, в которых есть маленькие дети, то есть эти люди не смогут посмотреть на городские гулянья. И поэтому мы который год традиционно устраиваем праздники именно здесь, в нашем районе, на территории нашего комплекса. По традиции в эти праздничные дни каждый хозяин должен от души угостить своих гостей. Для праздничного застолья в ТРК «Орал» было заготовлено около 500 литров наурыз-коже и около 50 килограммов бауырсаков. В праздничной программе участвовали не только профессиональные артисты, но и обычные жители, но обязательно с хорошим настроением. Они с удовольствием играли в различные игры, отгадывали загадки и вообще просто весело проводили время. Особенно активно принимали участие в викторинах дети. За что получали поощрительные призы. В этот раз меценатом праздника стал магазин электроники и бытовой техники «Сулпак». - Я очень рада, что столько внимания уделяют нам в торговом комплексе «Орал», - рассказывает жительница района Айгерим СУРМИНА. - Здесь очень часто проводят различные развлекательные программы. Мне как многодетной маме очень удобно приводить сюда своих детей. Пока они развлекаются в игровой комнате, у меня есть возможность совершить покупки. А сегодня я очень рада за своего сынишку, он принял участие в игре и выиграл приз. Спасибо администрации за такой праздник. 21 марта горожан ожидает не только концертная программа и богатый дастархан, но и ночь скидок. Двери ТРК «Орал» будут открыты для всех посетителей до 3 часов ночи. И, как ожидается, магазины комплекса предоставят своим покупателям скидки до 70%.