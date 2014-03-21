Сегодня, 21 марта, примерно в 14.30 часов в частном доме по улице Интернациональная в поселке Подстепное началось возгорание частного дома. По словам соседей, хозяин дома работает на Чинаревском месторождении и в настоящее время находится на вахте. В доме была сожительница хозяина. - Я находилась на улице, когда начался пожар, - говорит женщина. - Соседи вызвали пожарных. В большом доме сгорели практически все вещи и бытовая техника. На тушение возгорания выезжали два пожарных расчета. Сейчас на месте работают дознаватели. Они выясняют причину возгорания.