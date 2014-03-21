В Атырау организовали праздничное мероприятие на территории природного резервата «Акжайык».рассказал, что место для празднования выбрали неслучайно. - Мы собрались здесь чтобы отметить «Наурыз». Пригласили сотрудников, а также всех желающих, постарались организовать все на хорошем уровне». Огромную юрту поставили на берегу канала, впадающего в Каспий. Здесь же вкусные угощения и состязания по национальным видам спорта, сказал Арман КУРМАНБАЕВ. - Мы приехали из города, чтобы отметить праздник здесь, на природе. Все очень интересно, увлекательно и красиво. Гораздо лучше, чем топтаться в городской грязи, - делится эмоциями жительница города Атырау. Стоит отметить, что повод для празднования сегодня не один. Кроме весеннего праздника здесь отмечают старт нового сезона марша парков, это масштабная международная природоохранная акция, в которой участвует и резерват. Еще одно не менее важное событие это пятилетний юбилей образования природного заповедника. Как рассказал, на сегодня к новому сезону готовы. Подготовлено 3 туристических маршрута. В данное время эти маршруты все обустроены, имеются указатели, дороги. Сейчас ведется активная работа с туристическими агентствами. Все желающие могли запланировать и следующие визиты в резерват, здесь развернута фотовыставка, кроме того, каждый желающий может ознакомиться с уже существующими туристическими маршрутами, что бы снова приехать сюда уже этим летом.