nauryz_at1В Атырау те, кто не пожелал встречать весенний праздник в городе, могли отметить день весеннего равноденствия на природе, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырау организовали праздничное мероприятие на территории природного резервата «Акжайык». Директор государственного природного резервата «Акжайык» Арман КУРМАНБАЕВ рассказал, что место для празднования выбрали неслучайно. - Мы собрались здесь чтобы отметить «Наурыз». Пригласили сотрудников, а также всех желающих, постарались организовать все на хорошем уровне». Огромную юрту поставили на берегу канала, впадающего в Каспий. Здесь же вкусные угощения и состязания по национальным видам спорта, сказал Арман КУРМАНБАЕВ. - Мы приехали из города, чтобы отметить праздник здесь, на природе. Все очень интересно, увлекательно и красиво. Гораздо лучше, чем топтаться в городской грязи, - делится эмоциями жительница города Атырау Мейрамгуль МАЕВА. Стоит отметить, что повод для празднования сегодня не один. Кроме весеннего праздника здесь отмечают старт нового сезона марша парков, это масштабная международная природоохранная акция, в которой участвует и резерват. Еще одно не менее важное событие это пятилетний юбилей образования природного заповедника. Как рассказал начальник отдела экологического просвещения и туризма ГПР «Акжайык» Жанадил МУРАТУЛЛИН, на сегодня к новому сезону готовы. Подготовлено 3 туристических маршрута. В данное время эти маршруты все обустроены, имеются указатели, дороги. Сейчас ведется активная работа с туристическими агентствами. Все желающие могли запланировать и следующие визиты в резерват, здесь развернута фотовыставка, кроме того, каждый желающий может ознакомиться с уже существующими туристическими маршрутами, что бы снова приехать сюда уже этим летом.