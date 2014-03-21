Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" За сутки в Уральске откачано порядка 1000 кубов воды. По данным пресс-службы ДЧС по ЗКО, в Уральске проводятся работы по откачке талых вод, подвозу глины, ПГС, обваловка домов мешкотарой, устройству арыков, нарезке траншеи для спуска воды в микрорайонах Жулдыз, Старый аэропорт - ул. Яблоневая, 7 мкр, 9 мкр,  ул. Даулеткерея, улицы Карева, Г. Караша, Елизарова (район областной больницы). - Всего по городу Уральск откачано 27031 кубометров воды, - сообщили в пресс-службе ДЧС. - За сутки откачано 967 куб. м. Задействовано 55 единиц техники и 365 человека, 3 мотопомпы. Между тем, в управление по ЧС г.Уральск поступило 9 сообщений об угрозе подтопления жилых домов, информация была проверена, и 2 случая подтвердились. Заявки были направлены в МГК ДЭП. Как стало известно, в целом по Уральску в паводковый период подготовлено 258 единиц техники, 38 мотопомп, 670 человек, 34800 мешкотары, грунта - 600 тонн и 3455 тонн ПГС. К слову, на сегодняшний день по области откачано 33863 кубометров воды. Вывезено свыше 250879 кубических метров снега. В противопаводковых мероприятиях задействованы 499 человек, 87 единиц техники, 18 мотопомп, в том числе 27 человек из подразделений ДЧС ЗКО, 8 единицы техники, 12 мотопомп.