Сегодня, 21 марта, на площади С. Датова прошло торжественное празднование Наурыз мейрамы. По традиции на проспекте перекрывают движение, расставляют юрты, трибуны и торговые палатки. С самого утра дружные горожане семьями отправились к памятнику С. ДАТОВА, где проходил праздничный концерт. nauryz1На площади собралось немало народу. Все желающие посмотреть концерт расположились на трибунах. nauryz2На празднование Наурыза прибыли аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и аким города Алтай КУЛЬГИНОВ вместе со своими заместителями. Аким региона поздравил жителей и гостей города, пожелал мирного неба над головой, благополучия семейного очага и здоровья. nauryz3 Аким ЗКО поздравил и поприветствовал всех пришедших на площадь уральцев. nauryz4 Участники праздничной программы угостили гостей баурсаками и традиционным напитком наурыз коже. По традиции он должен состоять из 7 ингредиентов, символизирующих 7 элементов мироздания. Это вода, мясо, соль, жир, мука, злаки и молоко. В народном представлении наурыз коже символизирует радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту. nauryz5 Гостей развлекали артисты на конях. Нам показалась, что наездница боится лошади, но она выдержала. nauryz6 На праздничную акцию вышли и сотрудники портала «Мой ГОРОД», которые угощали прохожих бауырсаками. Отведать угощения отжурналистов подошел и аким региона Нурлан НОГАЕВ. nauryz_ur17 nauryz_ur16nauryz_ur18nauryz_ur2nauryz_ur7 nauryz_ur8nauryz_ur3nauryz_ur4nauryz_ur5nauryz_ur6nauryz_ur9nauryz_ur10nauryz_ur11nauryz_ur12nauryz_ur13nauryz_ur15 Юлия МУТЫЛОВА Фото Юлии МУТЫЛОВОЙ и Медета МЕДРЕСОВА