Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС ЗКО. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, по предварительным прогнозам РГП «Казгидромет» на территории области осеннее увлажнение почвы в бассейне паводкоопасных рек и снегозапасы больше нормы. На период половодья водность рек Урал, Большой и Малый Узени на территории ЗКО ожидается выше нормы. Возможны подъемы уровней воды выше опасных отметок на реках Чаган, Чижа-2, Большой Узень. По области снежный покров в среднем составляет около 10 см, в южных районах снега нет. - Подъем уровня наблюдался в реке Урал на 7 см за сутки, - сообщили  в пресс-службе. - Реки  Деркул, Чаган планируется вскрывать до 28 марта, по реке Урал 8-13 апреля. Максимальный пик половодья ожидается по рекам Чаган, Деркул, Чижа-2, Утва с 28 марта по 4-10 апреля. Между тем, по данным  филиала РГП «Казводхоз» с 7 по 20 марта сброс с Ириклинского водохранилища составляет 360 куб. м/с. К слову, в прошлом году за аналогичный период сброс с Ириклинского водохранилища составил 120 куб. м/с.