Иллюстративное фото с сайта forum.guns.ru Иллюстративное фото с сайта forum.guns.ru Один из пропавших - 18-летний студент Чингирлауского профтехлицея был найден замерзшим в степи на территории этого района. Другую пропавшую - 35-летнюю жительницу села Косколь Каратюбинского района разыскивают до сих пор. Информацию подтвердили в акимате Каратюбинского района. Студент лицея учился в Чингирлау, но 19 марта вышел из поселка и доехал до села Новопетровка этого же района. Он направлялся в село Шалгын (Дайын откел), где проживают его родители. Между Новопетровкой и Шалгыном 18 километров, и этот путь он решил пройти пешком, поскольку транспортного сообщения между двумя селами нет. - В тот день шел снег, было холодно. 18-летний парень, скорее всего, заблудился и насмерть замерз в степи, - рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" аким Каратюбинского района Асхат ШАХАРОВ. - К нам родители обратились вчера, 20 марта, в районе обеда. Через несколько часов он был найден мертвым в 13 километрах от Новопетровки на территории Чингирлауского района. Искали всем селом, подключили снегоход, но было поздно. Пропашая без вести женщина 1979 года рождения вышла из дома 16 марта. Она проживает в поселке Коскол Каратюбинского района, у женщины двое детей - 12 и 2 лет. - Муж пропавшей обратился в органы только вчера. Начались поиски. Мы сообщили в центр, из Уральска приехали сотрудники службы спасения и облспасвода. Они полностью снаряжены. Надеемся, что удастся найти, - рассказал аким Каратюбинского района. К слову, спасатели выехали в район вчера, 20 марта, около 14.00. Поиски идут, но пока безрезультатно.