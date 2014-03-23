Российские войска взяли штурмом украинские базы в Крыму
Иллюстративное фото с сайта www.opentown.org
Российские войска при поддержке бронетехники взяли штурмом авиабазу в Бельбеке в Крыму после того, как украинские солдаты отказались покинуть территорию базы, сообщает с места событий корреспондент Би-би-си Иэн Пэннелл.
В ходе штурма были слышны взрывы и выстрелы.
По сообщению пресс-службы министерства обороны Украины, в ходе нападения на базу в Бельбеке близ Севастополя пострадали два человека - журналист и украинский военнослужащий.
Ранее несколько сотен невооруженных протестующих захватили украинскую базу морской авиации в Новофедоровке, на западе Крыма. Как пишет "Украинская правда", после штурма личный состав воинской части А1100 исполнил гимн Украины и покинул воинскую часть. Об этом сообщил глава медиацентра Минобороны в Крыму Владислав Селезнев.
Пророссийские ополченцы также захватили несколько украинских военных кораблей, в частности, украинский военный корабль "Славутич", сообщил представитель медиа-центра минобороны Украины Владислав Селезнев.
По сообщениям очевидцев, над кораблем поднят российский флаг.
Штурм продолжался два часа, написал Селезнев в Facebook со ссылкой на источники в Севастополе. "Пострадавших среди членов экипажа нет. Личный состав корабля сошел на берег", - написал он.
"Всё в дыму"
По сообщению министерства обороны Украины, российские военные и "крымская самооборона" начали штурмовать территорию Севастопольской бригады тактической авиации с помощью четырех БТР-80.
"Традиционно выдвинув украинским военнослужащим ультиматум, спецназовцы России, применяя оружие и светошумовые гранаты, на военной технике выломала ворота и прорвались на территорию военной части", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Интерфакс-Украина".
Украинские военнослужащие были вынуждены сдать оружие в комнату хранения оружия и под Государственный гимн Украины оставили воинскую часть.
Командующий базы в Бельбеке ранее приказал нескольким десяткам остававшихся там военных в случае нападения стрелять в воздух.
По его словам, он несколько дней ждал приказов из Киева, но так и не дождался.
Между тем украинские военные командиры отрицают эту информацию, утверждая, что каждая военная часть в Крыму получила четкие указания о том, что делать в случае нападения.
В Новофёдоровке нападавшие бросали на территорию базы дымовые шашки.
"Персонал украинской базы забросали дымовыми шашками. Все в дыму. Мы отступили в здание штаба, " – цитируют украинские СМИ представителя министерства обороны Украины в Крыму Владислава Селезнева.
Пророссийские ополченцы при поддержке российских войск уже захватили несколько баз на юге полуострова.
"Весь Крым – Россия, и украинские войска должны уйти", - заявил корреспонденту Би-би-си один из пророссийских активистов.
Контроль над полуостровом
Российские войска установили свой контроль в Крыму после свержения в феврале президента Украины Виктора Януковича в ходе массовых протестов.
Кремль утверждает, что принял такие меры, чтобы защитить "соотечественников" от наступления украинских "фашистов".
Киев отрицает подобные заявления, называя их "откровенной ложью", используемой для оправдания захвата территории.
Украина и страны Запада осудили как "незаконный" референдум 16 марта в Крыму, на котором голосовавшие поддержали воссоединение с Россией.
Президент России Владимир Путин вслед за референдумом подписал закон, официально закрепляющий присоединение Крыма.
США и ЕС ответили санкциями на это решение, которое они называют аннексией.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!