Сегодня, 15 ноября, в казахском драматическом театре состоялась республиканская научно-практическая конференция "Религия и национальная история". Участие в ней приняли министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев и аким области Алтай Кульгинов, а также известные ученые и теологи из Атырау, Актау, Актобе, Алматы и Астаны. Целью дискуссии назвали рассмотрение практических вопросов профилактики религиозного радикализма, а также обозначение роли и места традиционных религиозных ценностей в формировании патриотизма у молодежи и сохранения стабильности в обществе. Так, Нурлан Ермекбаев заявил, что одна из причин религиозного радикализма - именно отрицание традиционных национальных ценностей и слепое подражание экстремистам. - В Казахстане насчитывается 18 основных религиозных конфессий, действуют порядка 3700 религиозных общественных объединений. Основная тема конференции – это рассмотрение связи между религией и историей. Казахстан исторически сложился как государство, где царят мир, согласие и толерантность, - отметил Нурлан Ермекбаев. Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов заявил, что более 85% жителей региона хорошо осведомлены о религиозной ситуации. Широкая пропагандистская работа приносит свои положительные плоды. Людей воспитывают в духе традиционных религиозных течений и информируют о рисках радикализма. - Организована работа 14 информационно-пропагандистских групп. Были проведены более 200 мероприятий с охватом более 15 тысяч жителей региона. В области действует центр изучения религий и 12 неправительственных организаций работают в религиозной сфере. Особое внимание мы уделяем воспитанию молодежи. Деятельность исполнительных органов отвечает ожиданиям общества, - заявил Алтай Кульгинов. После пленарного заседания работа конференции продолжилась в секциях. По итогам работы будет принято обращение к общественности.