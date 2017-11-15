Иллюстративное фото с сайта YK-news.kz По словам председателя областного филиала АО «Казпочта» Бауржана УТЕПБАЕВА, 4 терминала для оплаты штрафов уже установили в областном центре – в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в ЦОНе, и Центре правоохранительных услуг. Пятый планируется установить на казахстанско-российской границе в Курмангазинском районе. - Терминал для оплаты штрафов на госгранице будет удобен для нерезидентов Казахстана, которые совершили административное правонарушение и не успели оплатить штраф в городе и других населенных пунктах, - сообщил Бауржан УТЕПБАЕВ. Новшество будет удобно и для тех жителей Атырауской области, кто не может выехать за границу из-за задолженности перед государством. Таким образом, оплатив необходимую сумму через терминал, можно будет снять запрет на выезд автоматически. - На пограничном посту «Котяевка» мы планируем открыть почтовое отеделние, которое будет работать круглосуточно. Таким образом, жители приграничных населенных пунктов смогут получать как почтовые, так и финансовые услуги, - пояснил Бауржан УТЕПБАЕВ.