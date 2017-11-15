Иллюстративное фото с сайта pdd.ru ДТП произошло в микрорайоне Сарыкамыс. Водитель, управляя автомашиной марки «ГАЗ 3009z6», сбил собаку породы лабрадор, в результате животное получило телесные повреждения. - Суд признал правонарушителя виновным по ч.1 ст.610, ч 2 ст.611 КоАП Республики Казахстан, наложил на него административное взыскание в виде лишения права на управление транспортными средствами сроком на 1 год 9 месяцев, - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда г.Атырау.