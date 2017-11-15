Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 ноября, в городской прокуратуре прошло совещание, на котором обсуждалась профилактическая работа ЛОВД на станции Уральск и обеспечение схранности грузов. По словам заместителя транспортного прокурора г. Уральск Дениса ВОЕВОДКИНА, в 2017 году произошло 2 случая наезда на людей на железной дороге, один из которых со смертельным исходом. - В прошлом году было зарегистрировано 4 случая наезда на людей поездами. В целях обеспечения безопасности населения предлагаю оградить железную дорогу вдоль желаевской трассы, где наиболее часто происходят несчастные случаи, - заявил Денис ВОЕВОДКИН.