Иллюстративное фото из архива МГ Начальник ДЧС Жасулан Джумашев сообщил, что в ЗКО плаванию детей будут обучать в следующих местах: на открытых водоемах: Бурлинский район - 1, Таскалинский район - 1, Акжайыкский район - 1, Каратобинский район - 1, г.Уральск - 2; в модульно-каркасных бассейнах: Казталовкий район - 3, Бокейординский район - 4, Бурлинский район - 3, Акжайыкский район- 2, Жанибекский район - 2, Каратобинский район - 2, Теректинский район - 2, район Байтерек - 2, Сырымский район - 1, Жангалинский район - 1; в крытых бассейнах – Чингирлауский район - 1, Жангалинский район - 1, Бурлинский район - 1 и г.Уральск - 3. На территории области имеются 19 летних детских лагерей, из них 6расположены вблизи водоемов на территории области. - Спасателями-водолазами ОСО в летний период планируется обучение детей плаванию в трех водоемах города, расположенных на территории ОСО, Туристко-оздоровительный комплекс «Евразия» и Туристический лагерь «Самал». Силами Департамента по ЧС по окончании карантинных мероприятий планируется патрулирование на водоемах в областном центре, а именно на реке Урал в поселках Коминтерн и в районе Стелы, завода «Металлист», затона имени Чапаева, на реке Чаган в поселке Мичурино, а также будет организовано 2 поста (городской парк культуры и район Курени). Для предупреждения ЧС на водоемах Департаментом подготовлено 72 спасателя, 21 плавсредств, 1 катер и 15 автомобилей для проведения рейдов.